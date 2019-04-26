«Вильярреал» на выезде вырвал победу у «Реал Сосьедада»

Сан-Себастьян, Испания, , 08:07 — REGNUM «Вильярреал» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Херар Морено на 85-й минуте матча.

На сегодняшний день «Вильярреал» занимает 14-е место в чемпионате Испании, на счету команды 39 очков в 34 матчах. «Реал Сосьедад» идёт на 11-м месте, имея в активе 41 очко после 34 матчей.

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