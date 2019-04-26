Гол Промеса помог «Севилье» разгромить «Райо Вальекано»

Севилья, Испания, , 08:00 — REGNUM «Севилья» одержала победу над «Райо Вальекано» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Севильи» дубль оформил нападающий Мунир Эль-Хаддади, ещё по голу забили Квинси Промес, Виссам Бен-Йеддер и Бриан Хиль.

На сегодняшний день «Севилья» занимает четвёртое место в чемпионате Испании, на счету команды 55 очков в 34 матчах. «Райо Вальекано» идёт на 20-м месте, имея в активе 28 очков после 34 матчей.

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