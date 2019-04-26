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Кононов объяснил разгромное поражение «Спартака» от «Арсенала»

Спорт

Проблемы у «Спартака» начались до матча

Тула, 26 апреля 2019, 07:30 — REGNUM  Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему команда проиграла тульскому «Арсеналу» с разгромным счётом. Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам Кононова, проблемы у «Спартака» начались до матча, не играли из-за травм три футболиста — Жиго, Рассказов и Адриано. Кроме того, линия обороны играла в обновлённом состоянии.

«Виновна вся команда, но, конечно же, главный тренер несёт ответственность за игру и результат», — заключил Кононов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Арсенал» одержал победу над «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:0.

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