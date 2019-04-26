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«Бостон» обыграл «Коламбус» в первом матче серии

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2

Бостон, США, 26 апреля 2019, 07:16 — REGNUM  «Бостон Брюинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» дубль оформил нападающий Чарли Койл, ещё одну шайбу забросил Ноэль Аккьяри.

В составе «Коламбуса» отличились Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа. Результативной передачей отметился Артемий Панарин. Голкипер Сергей Бобровский отразил 34 броска.

Таким образом, «Бостон» вышел вперёд в серии с «Коламбусом» — 1:0. Следующий матч состоится 28 апреля в Бостоне.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

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