Бергамо, Италия, , 06:56 — REGNUM «Аталанта» одержала победу над «Фиорентиной» в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На третьей минуте матча нападающий «Фиорентины» Луис Муриель открыл счёт. «Аталанта» смогла отыграться на 14-й минуте, когда полузащитник Йосип Иличич реализовал пенальти.

Победный гол забил хавбек «Аталанты» Алехандро Гомес на 69-й минуте.

Напомним, в первом матче команды сыграли вничью 3:3. Таким образом, «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, в котором сыграет с римским «Лацио».

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