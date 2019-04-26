«Урал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»

Самара, , 06:45 — REGNUM Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир, реализовавший пенальти на 61-й минуте.

На сегодняшний день «Урал» занимает 10-е место в чемпионате России, на счету команды 33 очка в 25 матчах. «Крылья Советов» идут на 13-м месте, имея в активе 27 очков после 25 матчей.

Читайте также: «Енисей» одержал третью победу в сезоне, обыграв «Оренбург»