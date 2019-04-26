Пятница, 26 Апреля 2019 года
07:06:56 МСК

«Урал» на выезде одержал победу над «Крыльями Советов»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

Самара, 26 апреля 2019, 06:45 — REGNUM  Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир, реализовавший пенальти на 61-й минуте.

На сегодняшний день «Урал» занимает 10-е место в чемпионате России, на счету команды 33 очка в 25 матчах. «Крылья Советов» идут на 13-м месте, имея в активе 27 очков после 25 матчей.

Читайте также: «Енисей» одержал третью победу в сезоне, обыграв «Оренбург»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить