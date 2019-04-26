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«Енисей» одержал третью победу в сезоне, обыграв «Оренбург»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Красноярск, 26 апреля 2019, 06:40 — REGNUM  Красноярский «Енисей» одержал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Енисея» голы забили нападающие Александр Соболев, реализовавший пенальти на 36-й минуте, и Александр Кутьин, отличившийся на третьей добавленной минуте.

В составе «Оренбурга» единственный точный удар нанёс форвард Джордже Деспотович.

Отметим, что эта победа стала для «Енисея» третьей в сезоне. В предыдущий раз команда побеждала в ноябре 2018 года, когда обыграла на выезде «Динамо».

На сегодняшний день «Енисей» занимает последнее 16-е место в чемпионате России, на счету команды 16 очков 25 матчах. «Оренбург» идёт на седьмом месте, имея в активе 35 очков после 25 матчей.

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