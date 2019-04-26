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«Арсенал» разгромил «Спартак» в домашнем матче

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Тула, 26 апреля 2019, 06:18 — REGNUM  Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Арсенала» голы забили нападающий Эванс Кангва на шестой минуте, а также полузащитники Сергей Ткачёв на 24-й минуте и Резиуан Мирзов, реализовавший пенальти на 37-й минуте.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает шестое место в чемпионате России, на счету команды 38 очков в 25 матчах. «Спартак» идёт на пятом месте, имея в активе 39 очков после 25 матчей.

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