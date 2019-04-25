Четверг, 25 Апреля 2019 года
19:44:56 МСК

Кузнецова проиграла Вондроушовой на турнире в Стамбуле

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:6, 3:6

Стамбул, Турция, 25 апреля 2019, 14:40 — REGNUM  Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Кузнецова ни разу не подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и семь брейков.

В четвертьфинале турнира Вондроушова сыграет с испанской теннисисткой Ларой Арруабарреной.

Читайте также: Потапова отказалась от борьбы в матче с Козловой на турнире в Стамбуле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить