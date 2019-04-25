Кузнецова проиграла Вондроушовой на турнире в Стамбуле

Стамбул, Турция, , 14:40 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле. Встреча, продолжавшаяся 1 час 17 минут, завершилась со счётом 4:6, 3:6.

Кузнецова ни разу не подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала четыре брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, три ошибки на подаче и семь брейков.

В четвертьфинале турнира Вондроушова сыграет с испанской теннисисткой Ларой Арруабарреной.

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