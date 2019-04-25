Нисикори обыграл Оже-Альяссима на турнире в Барселоне

Барселона, Испания, , 14:17 — REGNUM Японский теннисист Кей Нисикори одержал победу над представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в матче второго круга турнира в Барселоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 24 минуты, завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Нисикори один раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, четыре ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале Нисикори сыграет с победителем матча между испанским теннисистом Роберто Карбальесом-Баэной и представителем Чили Кристианом Гарином.

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