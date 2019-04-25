Четверг, 25 Апреля 2019 года
14:06:59 МСК

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв Макдональда

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2

Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв Макдональда
Dacoucou
Даниил Медведев

Барселона, Испания, 25 апреля 2019, 13:52 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем США Маккензи Макдональдом в матче второго круга турнира в Барселоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Медведев два раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету его соперника одна ошибка на подаче и два брейка.

В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между болгарским теннисистом Григором Димитровым и представителем Чили Николасом Джарри.

Читайте также: Медведев вышел в третий круг турнира в Барселоне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить