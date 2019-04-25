Африканская конфедерация футбола увеличит число арбитров на юношеских играх

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:51 — REGNUM Африканская конфедерация футбола (САF) впервые назначит двоих дополнительных арбитров в полуфинальных матчах юношеского Кубка африканских наций, проходящего в Танзании. В соревнованиях принимают участие футболисты младше 17 лет, передает RFI Kiswahili.

Дополнительные арбитры будут находится за воротами, чтобы предотвратить нарушения правил.

Первый полуфинальный матч пройдет между Нигерией и Гвинеей, второй — между Камеруном и Анголой. Победители встретятся в финале, который состоится в воскресенье, 28 апреля.