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Африканская конфедерация футбола увеличит число арбитров на юношеских играх

Спорт

Это решение было принято для осуществления более строго контроля за нарушением правил

Дар-эс-Салам, Танзания, 25 апреля 2019, 13:51 — REGNUM  Африканская конфедерация футбола (САF) впервые назначит двоих дополнительных арбитров в полуфинальных матчах юношеского Кубка африканских наций, проходящего в Танзании. В соревнованиях принимают участие футболисты младше 17 лет, передает RFI Kiswahili.

Дополнительные арбитры будут находится за воротами, чтобы предотвратить нарушения правил.

Первый полуфинальный матч пройдет между Нигерией и Гвинеей, второй — между Камеруном и Анголой. Победители встретятся в финале, который состоится в воскресенье, 28 апреля.

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Футбол
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