В «Бенфике» заявили, что не планируеют продавать Фелиша

Лиссабон, , 13:45 — REGNUM «Бенфика» не намерена продавать полузащитника Жоау Фелиша. Об этом заявил президент клуба Луис Филипе Виейра, сообщает Football Italia.

По словам Виейры, клуб сделает всё, чтобы сохранить Фелиша у себя в составе.

«Я хочу гарантировать болельщикам, что никто не уйдет. Мы не хотим расставаться с нашими лучшими талантами», — сказал Виейра.

Ранее сообщалось, что ряд клубов претендуют на 19-летнего полузащитника. В частности, «Ювентус» готов заплатить отступные в размере €120 млн.

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