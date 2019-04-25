В Англии назвали команду года АПЛ

Лондон, , 13:39 — REGNUM Названа команда года в Английской премьер-лиге (АПЛ) по версии Профессиональной футбольной ассоциации (PFA).

В символическую сборную вошли шесть футболистов «Манчестер Сити» — это вратарь Эдерсон, защитник Эмерик Ляпорт, полузащитники Фернандиньо и Бернарду Силва, а также нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро.

Также в команду года включены четыре игрока «Ливерпуля». Среди них Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк и Эндрю Робертсон и форвард Садио Мане.

Кроме того, список пополнил хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба.

Напомним, после 35 туров «Манчестер Сити» идёт на первом месте с 89 очками и опережает «Ливерпуль» на один балл.

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