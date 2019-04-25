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12-летний российский фигурист выполнил пятерной прыжок

Спорт

Белявский выполнил тулуп в пять оборотов

Москва, 25 апреля 2019, 11:52 — REGNUM  Российский фигурист Максим Белявский выполнил тулуп в пять оборотов. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Twitter.

Во время тренировки 12-летний спортсмен выполнил прыжок со страховкой — на так называемой «удочке», которая страхует юных спортсменов и позволяет немного дольше оставаться в воздухе.

https://www.instagram.com/p/BwpYVeZIzMT/

Отметим, что на первенстве России Белявский выиграл серебряную медаль в старшей группе младшего возраста. Годом ранее он стал победителем в младшей возрастной группе. Также он принимал участие в телешоу «Ледниковый период. Дети».

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