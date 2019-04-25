Овечкин объяснил поражение от «Каролины» и вылет из Кубка Стэнли

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Исход серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном и «Каролиной» решили два неудачных отскока. Об этом 25 апреля заявил капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, сообщается на сайте НХЛ.

«Нам казалось, что мы доминировали на протяжении двух периодов. Два удачных отскока, и они вернулись в игру», — сказал Овечкин.

По его словам, почти в каждом матче на льду шла напряжённая борьба до последней минуты. Овечкин добавил, что это была великая серия, но поражение было тяжёлым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вашингтон», который в 2018 году выиграл Кубок Стэнли, вылетел из нынешнего розыгрыша турнира в первом раунде. «Кэпиталз» проиграли «Каролине» в семи матчах.

Читайте также: «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» в седьмом матче