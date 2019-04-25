В НХЛ объявили претендентов на «Марк Мессье Трофи»

Вашингтон, , 10:48 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) объявили имена претендентов на приз «Марк Мессье Трофи». Об этом сообщается на сайте лиги.

В число претендентов включены нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс, защитник «Калгари Флэймз» Марк Джордано и форвард «Нэшвилл Предаторз» Уэйн Симмондс.

Напомним, «Марк Мессье Трофи» вручается игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами. Обладатель приза станет известен 19 июня.

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