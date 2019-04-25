Ульяновск, , 09:45 — REGNUM

Член сборной команды России Николай Рехин, представляющий Ульяновскую область, завоевал Кубок мира по авиамодельному спорту «FAI free flight world cup 2018». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Соревнования проходили в течение года в несколько этапов. Победителя определяли по сумме очков, набранных на каждом из них. По итогам состязаний авиамоделист из Ульяновска, мастер спорта международного класса Николай Рехин стал лучшим в классе таймерных моделей на семи этапах, проходивших в России, Казахстане, Словакии и Македонии. Всего за Кубок состязались более 90 спортсменов со всего мира.

Авиамоделист участвует в мировых стартах с 1994 года, до этого поднимался на пьедестале почёта на второе место. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату мира, который пройдет в Калифорнии в октябре

Николай Рехин работает педагогом в Центре детского технического творчества. Он рассказывает, что сам придумывает и создаёт свои авиамодели, начиная с рисунка на бумаге, который доводит «до совершенства», а затем создаёт «в металле». На создание одного экземпляра уходит около года. По его словам, большинство спортсменов приобретает уже готовые модели, конкуренция среди авиамоделистов «очень большая».

Федерация авиационных видов спорта создана в регионе 2003 году. Профильное объединение включает в себя авиамодельный, вертолетный, парашютный, планерный и самолетный виды. Спортсмены региона принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях.