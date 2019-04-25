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Российский боец Олейник сломал ребро в бою с Оверимом на турнире UFC

Спорт

Олейник получил перелом ребра в результате удара коленом от Оверима

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019, 09:43 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сломал ребро в бою с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает MMA Mania.

Отмечается, что перелом ребра был получен в результате удара коленом от Оверима. Врачи рекомендовали Олейнику отказаться от выступлений в ближайшие полгода.

В конце первого раунда Олейник упал после серии точных попаданий. В результате арбитр зафиксировал победу Оверима техническим нокаутом.

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Смешанные единоборства
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