Российский боец Олейник сломал ребро в бою с Оверимом на турнире UFC

Санкт-Петербург, 25 апреля 2019, 09:43 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сломал ребро в бою с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает MMA Mania.
Отмечается, что перелом ребра был получен в результате удара коленом от Оверима. Врачи рекомендовали Олейнику отказаться от выступлений в ближайшие полгода.
В конце первого раунда Олейник упал после серии точных попаданий. В результате арбитр зафиксировал победу Оверима техническим нокаутом.
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