Российский боец Олейник сломал ребро в бою с Оверимом на турнире UFC

Санкт-Петербург, , 09:43 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник сломал ребро в бою с Алистаром Оверимом на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает MMA Mania.

Отмечается, что перелом ребра был получен в результате удара коленом от Оверима. Врачи рекомендовали Олейнику отказаться от выступлений в ближайшие полгода.

В конце первого раунда Олейник упал после серии точных попаданий. В результате арбитр зафиксировал победу Оверима техническим нокаутом.

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