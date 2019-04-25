Кубок Стэнли сказал Овечкину «до встречи»

Вашингтон, , 09:26 — REGNUM Обращение Кубка Стэнли к капитану хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину появилось в официальном Twitter-аккаунте турнира после того, как клуб выбыл из плей-офф НХЛ.

«Я не говорю прощай, я говорю до встречи», — говорится в сообщении от имени Кубка Стэнли.

https://twitter.com/StanleyCup/status/1121257157872238592

Как сообщало ИА REGNUM, «Каролина Харрикейнз» победила «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3. Овечкин, играя за «Вашингтон», сделал результативную передачу.

После того, как «Вашингтон» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов были вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира.

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