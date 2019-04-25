Окленд, США, , 09:22 — REGNUM

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 129:121.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 45 очков. В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал защитник Лу Уильямс, набравший 33 очка.

Таким образом, «Клипперс» сократили отставание в серии. Теперь счёт в серии стал 3:2 в пользу «Голден Стэйт». Шестой матч состоится 27 апреля в Лос-Анджелесе.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 121:129 (41:37, 22:34, 31:33, 27:25).

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