Окленд, США, 25 апреля 2019, 09:22 — REGNUM
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 129:121.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант, набравший 45 очков. В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал защитник Лу Уильямс, набравший 33 очка.
Таким образом, «Клипперс» сократили отставание в серии. Теперь счёт в серии стал 3:2 в пользу «Голден Стэйт». Шестой матч состоится 27 апреля в Лос-Анджелесе.
«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 121:129 (41:37, 22:34, 31:33, 27:25).
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