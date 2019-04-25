В Свердловской области наметили план по вовлечению граждан в спорт

Екатеринбург, , 09:22 — REGNUM Члены правительства Свердловской области 25 апреля на заседании обсудили вопросы создания равных комфортных условий для вовлечения уральцев всех возрастов в занятия спортом. Напомним, эти задачи сформулированы в новом «майском» Указе Президента России, а их решение предусмотрено в рамках национального проекта «Демография» и его регионального компонента.

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов отметил, что в последние годы регион значительно продвинулся в решении поставленных задач. Среди достижений — существенное развитие спортивной инфраструктуры.

«Сегодня в Свердловской области действует свыше 9,5 тысяч спортивных объектов и сооружений. Уверен, что рубеж в 10 тысяч объектов мы преодолеем в ближайшие годы. Важно, что современные многофункциональные спортивные площадки, стадионы, футбольные поля и корты, ФОКи, бассейны появились не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах области. Мы целенаправленно идем к тому, чтобы создать равные условия для занятий спортом жителям всех территорий», — отметил Алексей Орлов.

Он добавил, что наряду с развитием спортивной инфраструктуры удалось коренным образом изменить отношение самих свердловчан к спорту и занятиям физической культурой. Для многих уральцев спорт стал неотъемлемой частью жизни. Больше 1,6 миллиона человек уже регулярно занимаются спортом или физической культурой.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, в Свердловской области успешно реализуются проекты, направленные на привлечение к активному и культурному досугу каждого уральца — «3аймись спортом! Навстречу комплексу ГТО», «Workout. Фитнес-зал во дворе», «Спорт для всех» и другие. С 1 января 2019 года принят к реализации региональный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

"Сейчас доля населения Свердловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом — 40,3%. Это больше показателя 2017 года на 4 процента. Мы стремимся к тому, чтобы в 2024 году 55% уральцев систематически занимались спортом», — заявил Леонид Рапопорт.

По итогам правительства был дан ряд поручений. В частности, продолжить работу по созданию условий для развития массового спорта, особенно в малых и средних городах. Главам муниципалитетов поручено провести мониторинг загруженности спортивных сооружений.

«Мы строим стадионы и спортплощадки не для отчетов, а для людей, чтобы и взрослые, и дети могли в комфортных и безопасных условиях заниматься спортом и физкультурой. Задача глав — обеспечить эффективное использование спортивных площадок для организации досуга людей всех возрастов и уровня физической подготовки. Спортивные объекты должны быть востребованы населением и доступны, в том числе и по стоимости», — заявил Алексей Орлов.

Министерству строительства и развития инфраструктуры совместно с министерством физической культуры и спорта поручено взять на особый контроль своевременность и качество выполнения работ на всех строящихся спортивных объектах. По словам Алексея Орлова, в развитие спорта вкладываются десятки миллиардов рублей, поэтому требования к качеству новых и реконструированных объектов должны предъявляться самые высокие. Все спортивные учреждения должны быть современными, удобными, безопасными, оснащенными самым передовым оборудованием.

«Считаю необходимым сконцентрировать внимание на грамотном и рациональном использовании богатейшего наследия крупных спортивных событий. Речь идет о Чемпионате мира по футболу, и — в перспективах — о летней Универсиаде, на право проведения которой заявлен Екатеринбург», — заявил Алексей Орлов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский представил членам правительства опыт уральской столицы по развитию сферы физкультуры и спорта. По его словам, сегодня около 70 тысяч екатеринбуржцев имеют возможность одновременно заниматься спортом на существующей в городе инфраструктуре. Только в 2018 году было построено 22 новых спортивных сооружения, в числе которых — ледовая арена, фитнес-центры и дворовые площадки. В планах — завершение строительства «Авто арены», ФОКа на Широкой речке и реализация других проектов.

«Одна их наших главных задач — развитие массового спорта. В Екатеринбурге действует программа «Спорт в каждый двор», по которой 100 спортивных дворовых площадок подлежат восстановлению. Проект мы реализуем вместе с депутатами и рассчитываем, что к 2023 году, к 300-летнему юбилею Екатеринбурга, наши дворы приобретут совсем другой вид», — отметил Александр Высокинский.

О спортивной жизни в муниципалитетах региона рассказал глава городского округа Богданович Павел Мартьянов. Он сообщил, что в городе проводится больше число спортивных мероприятий, в том числе — спартакиада работников предприятий. В Богдановиче работают две спортивные школы, одна из которых — по хоккею с мячом. В городском округе систематически занимаются спортом 39,1% жителей — это немного ниже, чем в среднем по области, но соответствует среднероссийским показателям.