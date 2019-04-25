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Олимпийская чемпионка по волейболу потеряла сознание во время интервью

Спорт

Ей стало плохо из-за жары

Бразилиа, 25 апреля 2019, 09:00 — REGNUM  Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо потеряла сознание в прямом эфире во время интервью.

Бразильская волейболистка, выигравшая золото на Играх в Пекине и Лондоне, упала в обморок во время беседы с репортером. Интервью проходило на матче по волейболу в рамках бразильской Суперлиги.

«У Карвальо резко упало артериальное давление», — сообщил журналистам врач команды.

Как сообщается, чемпионке стало плохо из-за жары.

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