Олимпийская чемпионка по волейболу потеряла сознание во время интервью

Бразилиа, , 09:00 — REGNUM Двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу Жаклин Карвальо потеряла сознание в прямом эфире во время интервью.

Бразильская волейболистка, выигравшая золото на Играх в Пекине и Лондоне, упала в обморок во время беседы с репортером. Интервью проходило на матче по волейболу в рамках бразильской Суперлиги.

«У Карвальо резко упало артериальное давление», — сообщил журналистам врач команды.

Как сообщается, чемпионке стало плохо из-за жары.

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