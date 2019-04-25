«Хьюстон» выиграл серию у «Юты» и вышел в полуфинал Западной конференции

Хьюстон, США, , 08:58 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 100:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 26 очков.

Таким образом, «Хьюстон» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Западной конференции.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 100:93 (20:20, 26:22, 29:27, 25:24).

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