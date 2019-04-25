Четверг, 25 Апреля 2019 года
09:00:31 МСК

«Хьюстон» выиграл серию у «Юты» и вышел в полуфинал Западной конференции

Спорт

Пятый матч завершился со счётом 100:93

Хьюстон, США, 25 апреля 2019, 08:58 — REGNUM  «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Ютой Джаз» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 100:93.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 26 очков.

Таким образом, «Хьюстон» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Западной конференции.

«Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — «Юта Джаз» (Солт-Лейк-Сити) — 100:93 (20:20, 26:22, 29:27, 25:24).

Читайте также: 50 очков Лилларда помогли «Портленду» выиграть серию у «Оклахомы»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить