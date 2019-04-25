ЦСКА вышел вперёд в серии с «Басконией» в Евролиге

Витория, Испания, , 08:42 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 84:77.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 28 очков. В составе «Басконии» центровой Венсан Пуарье оформил дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов.

Таким образом, ЦСКА вышел вперёд в серии — 2:1. Следующий матч состоится 26 апреля.

«Баскония» (Испания) — ЦСКА (Россия) — 77:84 (18:28, 21:18, 20:16, 18:22).

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