«Краснодар» потерял очки в матче с «Ахматом» и покинул первую тройку РПЛ

Грозный, , 08:05 — REGNUM «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На второй минуте матча счёт открыл защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. «Краснодар» смог отыграться благодаря голу Виктора Классона с пенальти на 49-й минуте.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает четвёртое место в чемпионате России, на счету команды 43 очка в 25 матчах. «Ахмат» идёт на девятом месте, имея в активе 34 очка после 25 матчей.

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