Четверг, 25 Апреля 2019 года
08:08:42 МСК

«Краснодар» потерял очки в матче с «Ахматом» и покинул первую тройку РПЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1

Грозный, 25 апреля 2019, 08:05 — REGNUM  «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На второй минуте матча счёт открыл защитник «Ахмата» Андрей Семёнов. «Краснодар» смог отыграться благодаря голу Виктора Классона с пенальти на 49-й минуте.

На сегодняшний день «Краснодар» занимает четвёртое место в чемпионате России, на счету команды 43 очка в 25 матчах. «Ахмат» идёт на девятом месте, имея в активе 34 очка после 25 матчей.

Читайте также: «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» благодаря дублю Фарфана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить