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«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» благодаря дублю Фарфана

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

Ростов-на-Дону, 25 апреля 2019, 07:56 — REGNUM  «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Джефферсон Фарфан. У «Ростова» единственный гол забил Алексей Ионов, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, на счету команды 46 очков в 25 матчах. «Ростов» идёт на седьмом месте, имея в активе 35 очков после 25 матчей.

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