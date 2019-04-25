«Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» благодаря дублю Фарфана

Ростов-на-Дону, , 07:56 — REGNUM «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Джефферсон Фарфан. У «Ростова» единственный гол забил Алексей Ионов, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает второе место в чемпионате России, на счету команды 46 очков в 25 матчах. «Ростов» идёт на седьмом месте, имея в активе 35 очков после 25 матчей.

Читайте также: ЦСКА обыграл «Анжи» и вышел на третье место в РПЛ