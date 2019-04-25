«Зенит» обыграл «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

Санкт-Петербург, , 07:28 — REGNUM «Зенит» одержал победу над «Динамо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Зенита» голы забили нападающие Артём Дзюба на 60-й минуте и Сердар Азмун на 66-й минуте.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в чемпионате России, на счету команды 54 очка в 25 матчах. «Динамо» идёт на 12-м месте, имея в активе 28 очков после 25 матчей.

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