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«Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» в седьмом матче

Спорт

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:4

Вашингтон, 25 апреля 2019, 06:57 — REGNUM  «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Вашингтон Кэпиталз» в седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Андре Бураковски, Том Уилсон и Евгений Кузнецов. Капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В составе «Каролины» точными бросками отметились Себастьян Ахо, Теуво Терявяйнен и Джордан Стаал.

Судьба поединка и всей серии решалась в овертайме, в котором удачливее оказались хоккеисты «Каролины». Победную шайбу забросил нападающий Брок Макгинн.

Таким образом, «Каролина» выиграл серию у «Вашингтона» со счётом 4:3 и вышла в полуфинал Восточной конференции.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:4 (2:0, 1:2, 0:1, 0:1).

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