Бремен, Германия, , 06:31 — REGNUM

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вердером» в полуфинале Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Баварии» дубль оформил нападающий Роберт Левандовски, забивший один из голов с пенальти. Также отличился Томас Мюллер. У «Вердера» точные удары нанесли Юя Осако и Милот Рашица.

Таким образом, «Бавария» вышла в финал Кубка Германии, в котором сыграет с «РБ Лейпциг».

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