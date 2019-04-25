Бремен, Германия, 25 апреля 2019, 06:31 — REGNUM
Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «Вердером» в полуфинале Кубка Германии. Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе «Баварии» дубль оформил нападающий Роберт Левандовски, забивший один из голов с пенальти. Также отличился Томас Мюллер. У «Вердера» точные удары нанесли Юя Осако и Милот Рашица.
Таким образом, «Бавария» вышла в финал Кубка Германии, в котором сыграет с «РБ Лейпциг».
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