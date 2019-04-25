«Вулверхэмптон» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

Вулвергемптон, Великобритания, , 06:26 — REGNUM «Вулверхэмптон» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Вулверхэмптона» голы забили Рубен Невеш, Мэтт Доэрти и Диогу Жотта. «Арсенал» смог ответить единственным мячом Сократиса Папастатопулоса.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает седьмое место в чемпионате Англии, на счету команды 51 очко в 35 матчах. «Арсенал» идёт на пятом месте, имея в активе 66 очков после 35 матчей.

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