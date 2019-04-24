Экскурсионный автобус со школьниками попал в ДТП в Брянской области

Почеп, Брянская область, , 21:32 — REGNUM ДТП с участием экскурсионного автобуса со школьниками произошло вечером 24 апреля в Брянской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла около 18:00 на 75-м километре автомобильной дороги Брянск — Новозыбков в Почепском районе.

«По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Ford Taurus, двигаясь в сторону города Почеп, утратил контроль за управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автобусом, который осуществлял организованную перевозку школьников», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему пострадавших среди них нет. Водитель Ford доставлен в медучреждение с травмами, не представляющими опасности для жизни.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для определения состояния водителей в момент ДТП назначена медицинская экспертиза.