Среда, 24 Апреля 2019 года
21:40:14 МСК

Экскурсионный автобус со школьниками попал в ДТП в Брянской области

Спорт

Авария произошла на автодороге Брянск — Новозыбков

Почеп, Брянская область, 24 апреля 2019, 21:32 — REGNUM  ДТП с участием экскурсионного автобуса со школьниками произошло вечером 24 апреля в Брянской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

Авария произошла около 18:00 на 75-м километре автомобильной дороги Брянск — Новозыбков в Почепском районе.

«По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Ford Taurus, двигаясь в сторону города Почеп, утратил контроль за управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил касательное столкновение с автобусом, который осуществлял организованную перевозку школьников», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пассажиры автобуса были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему пострадавших среди них нет. Водитель Ford доставлен в медучреждение с травмами, не представляющими опасности для жизни.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для определения состояния водителей в момент ДТП назначена медицинская экспертиза.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить