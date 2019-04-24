Кейптаун, , 14:54 — REGNUM

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон пропустит все соревнования на грунте в текущем сезоне. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Причиной решения о пропуске грунтового сезона стала травма локтя. Андерсон планирует вернуться на корт после Открытого чемпионата Франции.

«Я буду продолжать усердно работать, чтобы быть готовым к травяным соревнованиям», — написал Андерсон.

Напомним, Андерсон является шестой ракеткой мира. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, из которых выиграл восемь.

Читайте также: Хачанов опустился на одну строчку в рейтинге ATP