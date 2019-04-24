Кейптаун, 24 апреля 2019, 14:54 — REGNUM
Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон пропустит все соревнования на грунте в текущем сезоне. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
Причиной решения о пропуске грунтового сезона стала травма локтя. Андерсон планирует вернуться на корт после Открытого чемпионата Франции.
«Я буду продолжать усердно работать, чтобы быть готовым к травяным соревнованиям», — написал Андерсон.
Напомним, Андерсон является шестой ракеткой мира. В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, из которых выиграл восемь.
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