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Медведев вышел в третий круг турнира в Барселоне

Спорт

Медведев обыграл Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 2:6, 6:1

Барселона, Испания, 24 апреля 2019, 14:48 — REGNUM  Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом в матче второго круга турнира в Барселоне. Встреча, продолжавшаяся 1 час 52 минуты, завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Медведев пять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и три брейка.

В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча между французским теннисистом Жилем Симоном и американцем Маккензи Макдональдом.

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