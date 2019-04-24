Главный врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

Москва, , 14:40 — REGNUM Нападающего «Зенита» Александра Кокорина осмотрел главный врач клуба 24 апреля в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН.

Отмечается, что главный врач «Зенита» оценил состояние здоровья Кокорина и дал рекомендации по лечению и реабилитации. Другие подробности не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО. Футболист испытывал проблемы с коленом после разрыва крестообразных связок.

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