Среда, 24 Апреля 2019 года
14:36:32 МСК

Зайцев и Гусев вызваны в сборную России по хоккею

Спорт

Игроки освободились от игр в составе своих клубов в НХЛ

Москва, 24 апреля 2019, 14:33 — REGNUM  В сборную России по хоккею вызваны три игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), это защитник Никита Зайцев и нападающий Никита Гусев. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что игроки освободились от игр в составе своих клубов в НХЛ и могут присоединиться к сборной России для участия в чемпионате мира 2019 года.

Добавим, что Зайцев сыграл в составе «Торонто Мэйпл Лифс» в семи матчах Кубка Стэнли. А Гусев, присоединившийся к «Вегас Голден Найтс», так и не сыграл ни одного матча за команду.

Читайте также: Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить