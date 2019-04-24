Зайцев и Гусев вызваны в сборную России по хоккею

Москва, , 14:33 — REGNUM В сборную России по хоккею вызваны три игрока из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), это защитник Никита Зайцев и нападающий Никита Гусев. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что игроки освободились от игр в составе своих клубов в НХЛ и могут присоединиться к сборной России для участия в чемпионате мира 2019 года.

Добавим, что Зайцев сыграл в составе «Торонто Мэйпл Лифс» в семи матчах Кубка Стэнли. А Гусев, присоединившийся к «Вегас Голден Найтс», так и не сыграл ни одного матча за команду.

Читайте также: Ковальчук присоединился к сборной России по хоккею