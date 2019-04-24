На матче «Зенит» — «Динамо» ожидается около 44 тыс. зрителей

Санкт-Петербург, , 14:11 — REGNUM Около 44 тысяч зрителей ожидается на матче 25-го тура чемпионата России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо». Об этом сообщается на сайте «Зенита».

Матч состоится 24 апреля на стадионе «Санкт-Петербург». Отмечается, что во время игры крыша арены будет закрыта.

Напомним, «Зенит» является лидером чемпионата России, команда Сергея Семака набрала 51 очко после 24 туров. «Динамо» находится на 12-м месте, в активе команды 28 очков.

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