Два спорткомплекса за 180 млн рублей откроют в Дагестане до конца 2019 года

Махачкала, , 14:12 — REGNUM Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса должны открыть свои двери в Дагестане до конца 2019 года. Суммарная стоимость строительства обоих объектов составляет порядка 180 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 24 апреля в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту республики.

Один из спорткомплексов с универсальным игровым залом площадью 648 кв. м появится в городе Буйнакске, второе сооружение с залом для спортивной борьбы площадью 288 кв. м введут в эксплуатацию в города Хасавюрте. Финансирование строительства ведётся преимущественно за счёт средств из федерального бюджета.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» Дагестан получил 32,5 млн рублей на строительство спортивного зала в селе Ансалта Ботлихского района республики. Площадь сооружения составит 700 кв. м. Согласно распоряжению председателя правительства России Дмитрия Медведева, объект должен быть введён в эксплуатацию до конца 2019 года.

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