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В Душанбе выбрали президента Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Спорт

Первым заместителем президента ассоциации избран вице-президент федерации футбола Киргизии Дастанбек Конокбаев

Душанбе, 24 апреля 2019, 13:00 — REGNUM  Президентом Центрально-Азиатской футбольной ассоциации CAFA (Central Asian Football Association) избран глава Душанбе Рустам Эмомали, сообщает 24 апреля издание «Авеста».

24 апреля в Душанбе состоялся конгресс CAFA. Первым заместителем президента ассоциации избран вице-президент федерации футбола Киргизии Дастанбек Конокбаев. Заместителем президента стал генеральный секретарь федерации футбола Туркмении Арслан Айназаров.

Отметим, CAFA была создана в июне 2014 года. Ассоциация объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистан, Туркмении и Узбекистана.

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