В Душанбе выбрали президента Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Душанбе, 24 апреля 2019, 13:00 — REGNUM Президентом Центрально-Азиатской футбольной ассоциации CAFA (Central Asian Football Association) избран глава Душанбе Рустам Эмомали, сообщает 24 апреля издание «Авеста».
24 апреля в Душанбе состоялся конгресс CAFA. Первым заместителем президента ассоциации избран вице-президент федерации футбола Киргизии Дастанбек Конокбаев. Заместителем президента стал генеральный секретарь федерации футбола Туркмении Арслан Айназаров.
Отметим, CAFA была создана в июне 2014 года. Ассоциация объединяет федерации футбола Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистан, Туркмении и Узбекистана.
Читайте также: Сборная Таджикистана по футболу выбыла из чемпионата Азии-2020