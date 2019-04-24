Москва, , 12:35 — REGNUM Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх!» Клип опубликован 24 апреля на YouTube-канале группы.

Клип называется «Она меня целует». Акинфеев сыграл в нём одну из главных ролей вместе со своей супругой Екатериной Герун.

Отметим, что ранее Акинфеев уже снимался в клипах «Руки вверх!». В 2012 году он принял участие в съёмках клипа на песню «Открой мне дверь».

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