В Парагвае клуб расторг контракт с футболистом из-за незабитой «паненки»

Асунсьон, , 12:12 — REGNUM Руководство парагвайского клуба «Индепендьенте Кампо-Гранде» расторгло контракт с футболистом Брендэксом Паррой из-за нереализованного пенальти. Об этом сообщает Goal.

В матче Южноамериканского кубка с колумбийским клубом «Ла Экидад» Парра не реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти. Он попробовал исполнить «паненку» (удар в стиле чехословацкого футболиста Антонина Паненки), но вратарь без труда его отразил.

https://twitter.com/goal/status/1120811333593620480

В результате серия пенальти завершилась со счётом 3:4 в пользу клуба из Колумбии, а «Индепендьенте» не смог выйти в следующий раунд соревнований.

Отмечается, что за такое исполнение пенальти совет директоров клуба решил прекратить сотрудничество с футболистом.

Добавим, что похожий удар пытался исполнить Фёдор Смолов в матче сборной России против Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года. Российская команда тогда проиграла в серии пенальти.