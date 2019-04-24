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Велогонщица из Казахстана завоевала золото на чемпионате Азии в Ташкенте

Спорт

Чемпионат Азии проходит среди юниоров и среди взрослой возрастной категорией

Ташкент, 24 апреля 2019, 11:47 — REGNUM  Спортсменка из Казахстана Ульяна Сухоребик завоевала золотую медаль на чемпионате Азии по велоспорту на шоссе среди юниоров в Узбекистане, сообщили 24 апреля в пресс-службе национального Олимпийского комитета Казахстана.

Велосипедистка финишировала на первом месте в индивидуальной гонке. Соревнования среди юниоров в Ташкенте проводятся одновременно с чемпионатом Азии среди взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля мужская сборная Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала первое место на чемпионате Азии в Узбекистане. В команду вошли Юрий Натаров, Жандос Бижигитов, Дмитрий Груздев, Артем Захаров, Евгений Гидич и Даниил Фоминых.

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