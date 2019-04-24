Среда, 24 Апреля 2019 года
13:41:06 МСК

«Атлетико» летом может расстаться с Годином и Филипе Луисом

Спорт

«Атлетико» не планирует продлевать контракты с игроками

Мадрид, 24 апреля 2019, 11:38 — REGNUM  Футболисты мадридского «Атлетико» Диего Годин и Филипе Луис могут покинуть клуб после окончания сезона 2018/19. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что в «Атлетико» принято правило, согласно которому клуб не предлагает игрокам старше 30 лет контракты на срок более одного года.

Поэтому оба футболиста, которым исполнилось по 33 года, получили право вести переговоры о трансфере с другими клубами.

Напомним, Диего Годин выступает в составе «Атлетико» с 2010 года и является капитаном команды. Филипе Луис играет за мадридский клуб с 2015 года.

Читайте также: СМИ: Манолас может летом заменить Година в «Атлетико»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить