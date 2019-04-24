«Атлетико» летом может расстаться с Годином и Филипе Луисом

Мадрид, , 11:38 — REGNUM Футболисты мадридского «Атлетико» Диего Годин и Филипе Луис могут покинуть клуб после окончания сезона 2018/19. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что в «Атлетико» принято правило, согласно которому клуб не предлагает игрокам старше 30 лет контракты на срок более одного года.

Поэтому оба футболиста, которым исполнилось по 33 года, получили право вести переговоры о трансфере с другими клубами.

Напомним, Диего Годин выступает в составе «Атлетико» с 2010 года и является капитаном команды. Филипе Луис играет за мадридский клуб с 2015 года.

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