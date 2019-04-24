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«Бавария» может купить полузащитника «Фиорентины» Кьезу

Спорт

Мюнхенский клуб готов заплатить за хавбека €70 млн

Мюнхен, Германия, 24 апреля 2019, 11:31 — REGNUM  Мюнхенская «Бавария» может купить полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 21-летнего хавбека €70 млн. Кроме того, игроком интересуются «Наполи», «Ювентус» и «Интер».

Отметим, что Кьеза является воспитанником «Фиорентины», в составе которой он дебютировал в 2016 году. В текущем сезоне хавбек сыграл в 32 матчах чемпионата Италии, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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