«Бавария» может купить полузащитника «Фиорентины» Кьезу

Мюнхен, Германия, , 11:31 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» может купить полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 21-летнего хавбека €70 млн. Кроме того, игроком интересуются «Наполи», «Ювентус» и «Интер».

Отметим, что Кьеза является воспитанником «Фиорентины», в составе которой он дебютировал в 2016 году. В текущем сезоне хавбек сыграл в 32 матчах чемпионата Италии, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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