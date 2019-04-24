50 очков Лилларда помогли «Портленду» выиграть серию у «Оклахомы»

Портленд, США, , 11:02 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 118:115.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Портленда» Дэмьен Лиллард, набравший 50 очков.

В составе «Оклахомы» форвард Пол Джордж набрал 36 очков, а защитник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 14 результативных передач.

Таким образом, «Портленд» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Западной конференции.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25).

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