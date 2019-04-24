«Денвер» вышел вперёд в серии с «Сан-Антонио»

Денвер, США, 24 апреля 2019, 10:54 — REGNUM «Денвер Наггетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 108:90.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Маррей, набравший 23 очка.
Таким образом, «Денвер» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 26 апреля в Сан-Антонио.
«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Сан-Антонио Спёрс» (Сан-Антонио) — 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27).
Читайте также: «Филадельфия» выиграла серию у «Бруклина» в плей-офф НБА