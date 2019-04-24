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«Денвер» вышел вперёд в серии с «Сан-Антонио»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 108:90

Денвер, США, 24 апреля 2019, 10:54 — REGNUM  «Денвер Наггетс» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в пятом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 108:90.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Джамал Маррей, набравший 23 очка.

Таким образом, «Денвер» вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 26 апреля в Сан-Антонио.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Сан-Антонио Спёрс» (Сан-Антонио) — 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27).

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