«Торонто» вышел в полуфинал Восточной конференции НБА, обыграв «Орландо»

Торонто, Канада, , 10:04 — REGNUM «Торонто Рэпторс» одержала победу над «Орландо Мэджик» в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА. Встреча завершилась со счётом 115:96.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Кавай Леонард, набравший 27 очков.

Таким образом, «Торонто» выиграл серию со счётом 4:1 и вышел в полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Орландо Мэджик» (Орландо) — 115:96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26).

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