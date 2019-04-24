«Реал» может продать Куртуа по решению Зидана

Мадрид, 24 апреля 2019, 09:57 — REGNUM Мадридский «Реал» может продать вратаря Тибо Куртуа по решению главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, Зидан планирует сделать ставку на другого голкипера — Кейлора Наваса. Отмечается, что он попросил руководство клуба продать Куртуа.
Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2018 года. Сумма трансфера составила €35 млн. Контракт действителен до лета 2024 года.
В текущем сезоне Куртуа сыграл в 24 матчах чемпионата Испании и пропустил 30 голов.
Читайте также: Зидан составил список игроков, которые летом уйдут из «Реала»