«Реал» может продать Куртуа по решению Зидана

Мадрид, , 09:57 — REGNUM Мадридский «Реал» может продать вратаря Тибо Куртуа по решению главного тренера Зинедина Зидана. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Зидан планирует сделать ставку на другого голкипера — Кейлора Наваса. Отмечается, что он попросил руководство клуба продать Куртуа.

Напомним, Куртуа перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2018 года. Сумма трансфера составила €35 млн. Контракт действителен до лета 2024 года.

В текущем сезоне Куртуа сыграл в 24 матчах чемпионата Испании и пропустил 30 голов.

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