Нападающий Сошников перейдёт из «Сент-Луиса» в КХЛ в сезоне 2019/20

Сент-Луис, США, , 09:19 — REGNUM Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников в следующем сезоне будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что права на 25-летнего хоккеиста принадлежат СКА. Однако не исключено, что Сошникова обменяют в другой клуб.

Сошников провёл пять матчей за основную команду «Сент-Луиса», не сумев отметиться результативными действиями. Кроме того, он несколько раз получал травмы.

Читайте также: «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Секстоном