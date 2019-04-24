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Нападающий Сошников перейдёт из «Сент-Луиса» в КХЛ в сезоне 2019/20

Спорт

Права на 25-летнего хоккеиста принадлежат СКА

Сент-Луис, США, 24 апреля 2019, 09:19 — REGNUM  Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Никита Сошников в следующем сезоне будет выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что права на 25-летнего хоккеиста принадлежат СКА. Однако не исключено, что Сошникова обменяют в другой клуб.

Сошников провёл пять матчей за основную команду «Сент-Луиса», не сумев отметиться результативными действиями. Кроме того, он несколько раз получал травмы.

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