Защитник «Шинника» сбил мячом пролетавшую над стадионом птицу

Ярославль, , 08:30 — REGNUM Защитник ярославского «Шинника» Валерий Цховребов во время матча попал мячом в птицу, пролетавшую над полем. Об этом сообщил голкипер команды Дмитрий Яшин на своей странице Facebook.

Вынося мяч со своей половины поля, Цховребов ударил по мячу и попал в птицу, которая после этого упала рядом с газоном. Однако через некоторое время она пришла в сознание и улетела.

«Несогласованный полет над стадионом… Greenpeace может не волноваться, жива!» — написал Яшин.

Добавим, что эпизод произошел в Ярославле 20 апреля во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором «Шинник» принимал «Тюмень».