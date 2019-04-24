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Защитник «Шинника» сбил мячом пролетавшую над стадионом птицу

Спорт

Цховребов ударил по мячу и попал в птицу, которая после этого упала рядом с газоном

Ярославль, 24 апреля 2019, 08:30 — REGNUM  Защитник ярославского «Шинника» Валерий Цховребов во время матча попал мячом в птицу, пролетавшую над полем. Об этом сообщил голкипер команды Дмитрий Яшин на своей странице Facebook.

Вынося мяч со своей половины поля, Цховребов ударил по мячу и попал в птицу, которая после этого упала рядом с газоном. Однако через некоторое время она пришла в сознание и улетела.

«Несогласованный полет над стадионом… Greenpeace может не волноваться, жива!» — написал Яшин.

Добавим, что эпизод произошел в Ярославле 20 апреля во время матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором «Шинник» принимал «Тюмень».

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